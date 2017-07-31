كهربا يهز شباك الاسماعيلي

نجح محمود عبد المنعم كهربا لاعب اتحاد جدة السعودي في هز شباك الاسماعيلي في مباراة الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بكأس تبوك الودية على استاد مدينة الملك خالد الرياضية.

وافتتح اللاعب أهداف اللقاء في الدقيقة الخامسة خلال الشوط الأول الجاري الآن.

وتضم المجموعة الأولى أندية اتحاد جدة السعودي والاسماعيلي والاتفاق، بينما تضم المجموعة الثانية فرق الوطني والصفاقسي التونسي والشباب.

وجاء تشكيل الاتحاد للقاء ليضم كل من:

“فواز، عدنان، النخلى، ياسين، المزيعل، النجار، باجندوح، الانصارى، السميرى، كهربا، سفيانى”.

وجاء تشكيل الاسماعيلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: باهر المحمدى وريتشارد بافور ومحمود متولى وبهاء مجدى

خط الوسط: عماد حمدى ومحمد فتحى وحسنى عبدربه وإبراهي حسن وكريم بامبو.

خط الهجوم: موسى كمارا

وقدم كهربا مستوى كبير مع فريقه السعودي الموسم الماضي بدوري عبد اللطيف جميل الأمر الذي جعل مسؤولو النادي يتمسكوا بضمه مرة أخرى على سبيل الإعارة للاستفادة من خدماته بدلا من البقاء في الزمالك ويسعى اللاعب للاستمرار في تفوقه بالدوري السعودي.