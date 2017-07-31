تعرف على قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة الفيصلي الأردني

أعلن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الفيصلي الأردني بعد غد الأربعاء في نصف نهائي البطولة العربية المقرر لها الثامنة مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وجاءت القائمة لتضم كل من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي وأحمد عادل ومحمد الشناوي عمر رضوان

خط الدفاع: أحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد نجيب وصبري رحيل وعلى معلول وحسين السيد وباسم على

خط الوسط: حسام غالي وحسام عاشور وأكرم توفيق وعمرو السولية وعبد الله السعيد وصالح جمعة وعمرو بركات وأحمد حمودي وإسلام محارب وأحمد الشيخ ومؤمن زكريا وكريم نيدفيد

خط الهجوم: ووليد أزارو وعمرو جمال وعماد متعب واجايي وميدو جابر واحمد ياسر ريان .

واستبعد البدري الثلاثي سعد سمير وأحمد رمضان بيكهام وأحمد حمدي من اللقاء، حيث يخوض الأهلي معسكر مغلق مساء اليوم الاثنين استعدادا لمواجهة الفيصلي الأردني.

يذكر أن قرعة نصف نهائي البطولة العربية، أسفرت عن مواجهة الأهلي المصري مع نظيره الفيصلي الأردني، بينما يلتقي الترجي التونسي مع الفتح الرباطي المغربي، بعدما تأهل الأهلي والترجي والفتح الرباطي والفيصلي، إلى المربع الذهبي للبطولة العربية.

وتأهل كلًا من الترجي التونسي والفتح الرباطي المغربي، والفيصلي الأردني، كأول مجموعة، بينما صعد الأهلي إلى نصف النهائي بعد تمكنه من خطف أفضل مركز ثاني في الـ3 مجموعات.