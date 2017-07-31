كشف حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الأهلي عن تطورات قضية هروب الإيفواري سليماني كوليبالي والذي هرب عقب مواجهة القطن الكاميروني بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الرازق أن الأهلي ينتظر قرار لجنة شؤون اللاعبين بالإتحاد الدولي لإصدار حكمها

وأكد مستشار الأهلي القانوني أن الأمور ستحسم بشكل قريب.

وانتقد كوليبالي البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد رحيله عن القلعة البيضاء.

وكتب الايفواري تغريدة، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر”، “بعدما وجه إيناسو لي اللوم على هروبي من الأهلي، ها هو الآن قد تمت إقالته من الزمالك، وأصبح هاربًا مثلي”.

كان كوليبالي قد حزم أمتعته وتوجه إلى لندن بدون الحصول على إذن من الجهاز الفني للاهلي، ليتأكد هروبه فيما بعد إلى لندن، لتضطر إدارة القلعة الحمراء تقديم شكوى ضد اللاعب الهارب، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لحفظ حقوق النادي.

يذكر أن كوليبالي شن هجومًا ضاريًا على النادي الأهلي والجهاز الفني، متهمًا إياهم بمعاملته كالعبد، بالاضافة إلى إجباره على فعل أشياء لم يرغب بها، كما أن عائلته لم تستطع ممارسة شعائرها الدينية في مصر.