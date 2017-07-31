كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مصير ميدو جابر لاعب الفريق سواء بالرحيل أو الاستمرار مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وأكد عبد الحفيظ أن ميدو من العناصر المهمة في الفريق وقام الجهاز الفني بالاعتماد عليه في المباريات الماضية.

وأضاف مدير الكرة بالأهلي أن قائمة الفريق يتم وضعها بناء على مراكز وليس أسماء لأن هذا ليس في مصلحة الفريق.

وأشار عبد الحفيظ إلى عقد جلسة الإسبوع المقبل مع حسام البدري المدير الفني للفريق من أجل الاستقرار على اللاعبين الراحلين عن النادي.

وحول تعويض رحيل أحمد حجازي مدافع الفريق الذي رحل إلى وست برمتش الإنجليزي، أكد أن هناك العديد من الأسماء المطروحة على الجهاز الفني في مركز المدافع، وأنه سيتم الاستقرار على المدافع الجديد للأهلي عقب انتهاء البطولة العربية.

وصرح بأن هناك عروض خليجية لضم علي معلول ومؤمن زكريا وأحمد فتحي لكن سيتم تحديد الراحلين في يناير.

وتأهل الفريق إلى نصف نهائي البطولة العربية بعد الفوز على نصر حسين داي في الجولة الأخيرة في المباراة التي انتهت بهدفين لهدف للأهلي.

ويستعد الفريق لمواجهة الترجي التونسي بعد غد الأربعاء في نصف النهائي.