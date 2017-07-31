صورة.. الأهلي في التشكيل الأفضل للبطولة العربية.. والزمالك يغيب

أعلن الحساب الرسمي للبطولة العربية عبر موقع “تويتر” التشكيل الأفضل لمرحلة المجموعات بالبطولة العربية، والذي شهد تواجد حسام غالي قائد الأهلي وزميله رامي ربيعة مدافع المارد الأحمر بينما غاب لاعبي الزمالك عن التشكيل بعدما ودع البطولة.

وجاء التشكيل ليضم كل من:

حراسة المرمى: معتز ياسين ( الفيصلي الأردني )

خط الدفاع: متعب المفرج ( الهلال السعودي ) – رامي ربيعة ( الأهلي ) – علي المشاني ( الترجي التونسي )

خط الوسط: هيثم فاعور ( العهد اللبناني ) – حسام غالي ( الأهلي ) – أيوب سكومة ( الفتح الرباطي المغربي ) – غيلان شعلالي ( الترجي التونسي )

خط الهجوم: عبد الكريم القحطاني ( الهلال السعودي ) – لوكاس سيمون ( الفيصلي الأردني ) – محمد فوزير ( الفتح الرباطي المغربي ).

يذكر أن قرعة نصف نهائي البطولة العربية، أسفرت عن مواجهة الأهلي المصري مع نظيره الفيصلي الأردني، بينما يلتقي الترجي التونسي مع الفتح الرباطي المغربي، بعدما تأهل الأهلي والترجي والفتح الرباطي والفيصلي، إلى المربع الذهبي للبطولة العربية.

وتأهل كلًا من الترجي التونسي والفتح الرباطي المغربي، والفيصلي الأردني، كأول مجموعة، بينما صعد الأهلي إلى نصف النهائي بعد تمكنه من خطف أفضل مركز ثاني في الـ3 مجموعات.

ويسعى الأهلي للفوز والثأر بعدما خسر جولته الأولى أمام الفيصلي بهدف دون رد، لتجدد فرصة أبناء القلعة الحمراء في رد الاعتبار أمام الفريق الأردني.