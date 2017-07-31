بالصورة.. صالح جمعة أفضل لاعب في الجولة الثالثة بالبطولة العربية

حصد صالح جمعة لاعب وسط الأهلي جائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات بالبطولة العربية بعدما اختارت اللجنة المنظمة للبطولة العربية اللاعب المصري، حيث أعلن الحساب الرسمي للبطولة العربية عبر موقع “تويتر” بأن صالح جمعة الأفضل في الجولة الثالثة.

وساهم صالح في تأهل المارد الأحمر إلى نصف نهائي البطولة عندما سجل هدف تعادل فريقه في شباك نصر حسين داي في الجولة الأخيرة في المباراة التي انتهت بهدفين لهدف للأهلي.

يذكر أن قرعة نصف نهائي البطولة العربية، أسفرت عن مواجهة الأهلي المصري مع نظيره الفيصلي الأردني، بينما يلتقي الترجي التونسي مع الفتح الرباطي المغربي، بعدما تأهل الأهلي والترجي والفتح الرباطي والفيصلي، إلى المربع الذهبي للبطولة العربية.

وتأهل كلًا من الترجي التونسي والفتح الرباطي المغربي، والفيصلي الأردني، كأول مجموعة، بينما صعد الأهلي إلى نصف النهائي بعد تمكنه من خطف أفضل مركز ثاني في الـ3 مجموعات.

يذكر أن الأهلي خسر جولته الأولى أمام الفيصلي بهدف دون رد، لتجدد فرصة أبناء القلعة الحمراء في رد الاعتبار أمام الفريق الأردني.