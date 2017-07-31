وجه اللاعب الايفواري الهارب، سليماني كوليبالي، لاعب الأهلي السابق، النقد للبرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد رحيله عن القلعة البيضاء.

وكتب الايفواري تغريدة، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر”، “بعدما وجه إيناسو لي اللوم على هروبي من الأهلي، ها هو الآن قد تمت إقالته من الزمالك، وأصبح هاربًا مثلي”.

كان إيناسيو، انتقد كوليبالي عقب هروبه من النادي الاهلي، وعلق قائلًا: “كوليبالى يجب أن يخجل من الشائعات التي أطلقها، مشيرًا إلى أنه كان عليه عدم استخدام هذه الحجج للهروب”.

كان كوليبالي قد حزم أمتعته وتوجه إلى لندن بدون الحصول على إذن من الجهاز الفني للاهلي، ليتأكد هروبه فيما بعد إلى لندن، لتضطر إدارة القلعة الحمراء تقديم شكوى ضد اللاعب الهارب، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لحفظ حقوق النادي.

يذكر أن كوليبالي شن هجومًا ضاريًا على النادي الأهلي والجهاز الفني، متهمًا إياهم بمعاملته كالعبد، بالاضافة إلى إجباره على فعل أشياء لم يرغب بها، كما أن عائلته لم تستطع ممارسة شعائرها الدينية في مصر.