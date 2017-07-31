حظى محمود عبد المنعم “كهربا”، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمعار إلى صفوف اتحاد جدة، بحفاوة استقبال من قبل جماهير الفريق السعودي، التي حرصت على التواجد لاستقبال اللاعب العائد مجددًا لصفوف الفريق على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ونشر “كهربا” صورًا جمعته ببعض الجماهير السعودية التي حرصت على التقاط السيلفي مع لاعب الزمالك، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر”، وعلق عليها قائلًا، “أن يحبك الناس وأن تحبهم ليس شيئاً عاديا أو سهلاًً بقدر ما هو كرم رباني”.

وانتقل كهربا إلى صفوف اتحاد جدة، على سبيل الإعارة من نادي الزمالك لمدة موسم، ليكرر تجربته مجددًا في صفوف الفريق السعودي، بعد أن قاد الفريق الموسم الماضي.

وأعرب محمود كهربا، مهاجم اتحاد جدة السعودي، عن سعادته باستقبال الجماهير السعودية بحفاوة والترحيب به، وحرصهم على التقاط الصور معه.

كهربا يتمتع بشعبية كبيرة داخل نادي اتحاد جدة، بعد مواقفه الإنسانية، التي شهدتها الجماهير السعودية.

ويستعد كهربا، للمشاركة مع فريقه في دورة “تبوك” الودية استعداداً للموسم الجديد.