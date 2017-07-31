غدا .. انطلاق معسكر المحليين استعدادًا للمغرب

ينطلق غدًا معسكر المنتخب الوطني للمحليين استعدادًا لخوض مباراتي المغرب يومي ١٣ و١٨ اغسطس المقبل في التصفيات القاريه المؤهله للأمم الأفريقية للمحليين.

وأكد حماده صدقي، المدير الفني للفراعنة المحليين، أنه تابع الفريق المغربي ولديه أكثر من مباراة لمنتخب المغرب.

وقال صدقي، إن المعسكر سينتقل إلي الاسكندريه يوم ٧ اغسطس استعدادا للقاء الذهاب.

وشدد صدقي علي انه ربما يستعين بعناصر اخري غير الموجودين في القائمة الحالية التي تضم 22 لاعبًا، وهم،

طارق أبوالعز وأحمد عبدالعزيز “مودي” ورجب نبيل وحسين الشحات وحمادة أحمد فاروق “مصر المقاصة”، محمد أبوالسعود ومحمد جمل ومحمد متولي إمام من المقاولون العرب، و محمد أبوالمجد وإسلام عبدالنعيم، من الإسماعيلي، ومن طلائع الجيش، كلًا من، عاصم صلاح ومحمد أشرف ومحمد رزق وعماد السيد، أما من طنطا، فضم صدقي كلًا من، محمود غالي ومحمد صابر، ومحمد أنور من وادي دجلة، ومن سموحة ناصر ماهر، ومن إنبي صلاح محسن، ومحمد عنتر من الأسيوطي، ومن النصر للتعدين: أحمد مدبولي، ومن الزمالك: أحمد داوودا.