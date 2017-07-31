بعد طرد “الجويني” في مباراة أمس.. اللجنة المنظمة تلغي قرار حكم مباراة الترجي والهلال

ألغت اللجنة المنظمة للبطولة العربية، قرار حكم مباراة الترجي التونسي والهلال السعودي، التي أقيمت مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجوعة الثالثة للأندية المشاركة في البطولة العربية.

كان حكم المباراة قد أشهر الكارت الأحمر في وجه لاعب الترجي التونسي هيثم الجويني، لإدعاؤه التمثيل في منطقة الجزاء، ليحصل اللاعب في الكارت الأصفر الثاني ويتم طرده من المباراة.

وقررت اللجنة المنظمة للبطول العربية، إلغاء قرار الحكم، بعد أن رأت تقدير الحكم كان خاطئًا، واللاعب لا يستحق الطرد.

وأكد رياض بن نور، نائب رئيس نادي الترجي الرياضي التونسي، ورئيس بعثة الفريق، أن لجنة البطولة ألغت الكارت الأصفر الذي حصل عليه اللاعب هيثم الجويني، مهاجم الفريق في مباراة أمس أمام فريق الهلال السعودي لأن اللجنة رأت أن تقدير الحكم كان خاطئ.

وأوقعت قرعة نصف نهائي البطولة العربية، الترجي التونسي في مواجهة أمام الفتح الرباطي المغربي، بينما يلتقي الأهلي المصري مع نظيره الفيصلي الأردني.

وأكد ين نور، أن الفريق التونسي مستعد لخوض أي لقاء في البطولة العربية للأندية، حيث إن الأربعة فرق المتأهلة لدور نصف النهائي جميعها فرق قوية.