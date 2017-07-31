كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، ومراقب البطولة العربية، أنه سيتم طرح 15 آلاف تذكرة، خاصة بمباراة الأهلي أمام الفيصلي الأردني، في نصف نهائي البطولة العربية، في أندية الأسكندرية ومراكز الشباب.

وأسفرت قرعة الاتحاد العربي، التي أجريت زهر اليوم الاثنين، عن وقوع الاهلي في مواجهة أمام الفيصلي الأردني، بينما يلتقي الترجي التونسي مع نظيره الفتح الرباطي المغربي.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأحمر، نظيره الفيصلي الأردني يوم الأربعاء المقبل، على أن يتم تك طرح 10 آلاف تذكرة على الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فى الساعة الثالثة عصر اليوم .

كانت الجهات الأمنية وافقت على زيادة الجماهير إلى 25 ألف مشجع لمباراة الأهلي أمام الفيصلي الأردني المقرر لها في الثامنة مساء الأربعاء المقبل، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية.

تجرى محاولات من قبل مسئولي البطولة العربية من أمن الإسكندرية لزيادة الجماهير إلى 30 ألف مشجع فى مباراة الأهلي والفيصلي.

حدد مسئولو البطولة العربية مبلغ 50 و200 جنيه أسعار التذاكر فى مباراة الدور قبل النهائى للبطولة العربية.