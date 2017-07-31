“عبد الحفيظ” يعدد إيجابيات مشاركة الأهلي في البطولة العربية

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مباراة المارد الأحمر المقبلة أمام الفيصلي الأردني، في الدور نصف النهائي من البطولة العربية، ستكون مختلفة تمامًا عن مباراة الجولة الأولى.

وأسفرت قرعة نصف نهائي البطولة العربية، عن وقوع الأهلي في مواجهة ثانية أمام الفيصلي الأردني، بينما يلتقي الترجي التونسي مع نظيره الفتح الرباطي المغربي.

وأوضح عبد الحفيظ، أن ظروف وأجواء المباراة لن تكون مشابهة لمباراة الدور الأول التي خسرها الأهلي بهدف دون رد، مضيفًا أن الفريق أصبحت صفوفه مكتملة بعد انتظام مجموعة اللاعبين الذين حصلوا على راحة، في مران الفريق منذ يوم 26 يوليو الجاري.

وعدد عبد الحفيظ، ايجابيات مشاركة الأهلي في البطولة العربية، مشيرًا إلى أن الفريق حقق استفادة فنية كبيرة، من خلال الاعتماد على مجموعة اللاعبين التي لم تشارك بشكل كبير في مسابقة الدوري بسب ضغط المباريات، بالاضافة أن الجهاز الفني كان مضطرا لمنح مجموعة كبيرة من اللاعبين راحة سلبية، خصوصا وأن المنتخب الوطني يرتبط بمباريات هامة أواخر شهر أغسطس المقبل.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الرؤية الفنية للكابتن حسام البدري، المدير الفني، هى التي ستحسم تشكيل الفريق في لقاء الفيصلي المقبل، حيث أصبحت صفوف الفريق مكتملة في الوقت الحالي بعد انتظام جميع اللاعبين في المران.