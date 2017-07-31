أول قرار من “البدري” بعد قرعة نصف نهائي البطولة العربية

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة حسام البدري، الدخول في معسكر مغلق، مساء اليوم الاثنين، في الإسكندرية، استعدادًا لمواجهة الفيصلي الأردني، المقرر إقامته بعد غد الأربعاء، في نصف نهائي البطولة العربية.

وكانت قرعة البطولة العربية، أسفرت عن مواجهة الأهلي المصري، لنظيره الفيصلي الأردني، في نصف نهائي البطولة العربية، بعد أن سبق وواجهه في الجولة الافتتاحية للبطولة، وخسره المارد الأحمر بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يخوض لاعبي الأهلي، مرانهم الأخير في التتش مساء اليوم، على أن يتوجه بعدها مباشرة إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادا للقاء الفيصلي الأردني.

كان الأهلي قد تأهل إلى المربع الذهبي للبطولة كأحسن ثاني، بعد فوزه في الجولتين الثانية والثالثة، على الوحدة الإماراتي، ونصر حسين داي الجزائري، ليحجز مقعده في دور الأربعة، رفقة كلًا من الفيصلي الأردني، والترجي التونسي، والفتح الرباطي المغربي.

يذكر أن الأهلي يدرس الدخول في معسكر “أوروبي”، عقب نهاية البطولة العربية وكأس مصر، استعدادًا لمباراة الترجي التونسي المقبلة في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.