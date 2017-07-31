عقد موسيس ماجوجو رئيس الاتحاد الأوغندي لكرة القدم، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن كافة الأمور المتعلقة بالمنتخب الوطني، خاصة بعد رحيل الصربي ميلوتين سيريديوفيتش “ميشو” المدير الفني للفريق قبل مواجهة مصر في تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا.

كان “ميشو” قد أعلن فسخ تعاقده مع الاتحاد الأوغندي، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية لعدة أشهر، والتي قدرت بـ 54 ألف دولار.

وأكد ماجوجو، أن الثنائي الأوغندي موسيس باسينا، وفريد كاجوبا، سيتوليان مهام الإدارة الفنية للمنتخب الأوغندي بشكل مؤقت.

وعمل باسينا كمدرب مساعد لميشو في الجهاز الفني للمنتخب الأوغندي، بينما عمل كاجوبا كمدرب لحراس المرمي.

ويمر الاتحاد الأوغندي، بأزمة مالية كبيرة، الأمر الذي أكده ماجوجو، مشيرًا إلى أن سيطلب دعمًا من الحكومة من أجل الوفاء بالتزامات المنتخب الوطني.

ومن المقرر أن يلتقى المنتخب الأوغندي مع نظيره المصري، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2018، يومي 31 أغسطس و5 سبتمبر المقبلين.

كما سيواجه نظيره الرواندي يومي 11 و18 من أغسطس المقبل فى تصفيات أمم إفريقيا للمحليين.