أسفرت قرعة نصف نهائي البطولة العربية، عن مواجهة الأهلي المصري مع نظيره الفيصلي الأردني، بينما يلتقي الترجي التونسي مع الفتح الرباطي المغربي.

وعقدت اللجنة المنظمة مؤتمرًا ظهر اليوم الاثنين، لإجراء قرعة نصف نهائي البطولة، بعدما تأهل الأهلي والترجي والفتح الرباطي والفيصلي، إلى المربع الذهبي للبطولة العربية.

ومن المقرر أن يتطرق المؤتمر للإجراءات التي ستتخذ في الدور الثاني للبطولة، فضلًا عن عرض تفاصيل الدور الأول، والإجابة عن كافة استفسارات وأسئلة السادة الصحفيين والإعلاميين من كافة وسائل الإعلام .

وأفادت الشركة الراعية بأن إذاعة المؤتمر على الهواء مباشرة تم حصره في قنوات أون سبورت مصريًا وأبو ظبي الرياضية إماراتيًا والقناة الرياضية السعودية سعوديًا، فيما يسمح لبقية القنوات تسجيل المؤتمر وإذاعته لاحقًا.

وتأهل كلًا من الترجي التونسي والفتح الرباطي المغربي، والفيصلي الأردني، كأول مجموعة، بينما صعد الأهلي إلى نصف النهائي بعد تمكنه من خطف أفضل مركز ثاني في الـ3 مجموعات.

يذكر أن الأهلي خسر جولته الأولى أمام الفيصلي بهدف دون رد، لتجدد فرصة أبناء القلعة الحمراء في رد الاعتبار أمام الفريق الأردني.