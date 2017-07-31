الأهلي يدرس إقامة معسكر “أوروبي” قبل مواجهة الترجي

يدرس حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إقامة معسكر أوروبي خلال شهر أغسطس المقبل، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي، في ربع نهائي دوري أبطال افريقيا.

يأتي تفكير البدري، في إقامة معسكر مغلق للاعبين، بعيدًا عن القاهرة، لفرض حالة من التركيز على الفريق الأحمر، قبل بدء منافسات الموسم الجديد، خاصة وأن المارد الأحمر مقبل على مباراة هامة ومصيرية أمام الترجي التونسي من المقرر إقامتها في التصف الأول من شهر سبتمبر.

ووفقاً لمصدر بالأهلي، فإن الجهاز الفنى مازال يفاضل بين إقامة معسكره في أربع دول هي ” إسبانيا وهولندا وألمانيا والنمسا”، على أن يتم بدء المعسكر يوم 21 أغسطس، ويستمر لمدة عشرة أيام.

ويشارك فريق الأهلي حاليًا، في البطولة العربية، ومن المقرر أن تحدد قرعة اللجنة المنظمة طرفي مواجهتي نصف النهائي، ويحضرها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق.

كان الأهلي قد تأهل إلى المربع الذهبي للبطولة كأحسن ثاني، بعد فوزه في الجولتين الثانية والثالثة، على الوحدة الإماراتي، ونصر حسين داي الجزائري، ليحجز مقعده في دور الأربعة، رفقة كلًا من الفيصلي الأردني، والترجي التونسي، والفتح الرباطي المغربي.