بعد مشاركته في مباراتين| 375 ألف جنيه لـ”محارب”.. اعرف السبب

سلمت إدارة النادي الأهلي، مبلغًا قيمته 375 ألف جنيه، لإسلام محارب، لاعب سموحة السابق، والمنضم حديثًا لصفوف الفريق الكروي الأحمر، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

ووضعت إدارة القلعة الحمراء، شيكًا بالمبلغ المذكور في الحساب البنكي للاعب وفقًا للاتفاق المبرم بين الطرفين الذى تم توقيعه على العقود.

كانت إدارة الأهلي، قد أنعشت خزينة سموحة منذ حوالي 14 يومًا، بمبلغ قيمته 8 ملايين جنيه، مقابل الموافقة على انضمام إسلام محارب للفريق الاحمر، بالإضافة مع إعارة ناصر ماهر موسمًا.

ووقع محارب، على عقود انضمامه للقلعة الحمراء لمدة 5 مواسم مقبلة، ليشارك في مباراتي الوحدة الإماراتي ونصر حسين داي الجزائرى بالبطولة العربية وقدم أداءً نال استحسان الجميع، كما تمكن من تسجيل هدفًا خلال مشاركته الأولى أمام الوحدة الإماراتي، في المباراة التي فاز بها الأهلي بهدفين دون رد.

يذكر ان الفريق الأحمر، تمكن من التأهل إلى المربع الذهبي للبطولة العربية، كأحسن ثاني، بعدما فاز في الجولتين الثانية والثالثة على الوحدة الإماراتي ونصر حسين داي الجزائري، ومن المقرر أن يتم تحديد أطراف مواجعتي نصف النهائي من قبل اللجنة المنظكة للبطولة العربية بعد إجراء القرعة.