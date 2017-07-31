كما عودناكم زوار موقع ” أخبار الأهلي” ، على حصر جميع الأخبار الرياضية الهامة التي حدثت على مدار اليوم، وتسهيلًا منا لحضراتكم ، سواء الأخبار التي تخص فريق الكرة بالأهلي أو الأندية الأخري، نقدم لكم أهم الأخبار التي حدثت يوم 29/7/2017

حجازي يتألق ويصنع هدفا لويست بروميتش أمام بريستول روفرز

سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة إحالة حارس الأهلي للتحقيق

شريف إكرامي ينفي إحالته للتحقيق ويوجه رسالة للصحفيين

حمادة صدقي يظهر في التتش..تعرف على التفاصيل

الاتفاق السعودي يقدم عرض لضم نجم الأهلي

نجم برشلونة قد يزامل حجازي في وست بروميتش.. تعرف على التفاصيل

المسابقات تكشف سبب تعديل موعد نصف نهائي البطولة العربية

عامر حسين يكشف عن ملعب مباراة المصري والزمالك بكأس مصر

مدافع سموحة على أعتاب الأهلي

ميدو جابر يرفض طلب الأهلي .. تعرف على التفاصيل