ميدو جابر يرفض طلب الأهلي .. تعرف على التفاصيل

رفض ميدو جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الرحيل عن القلعة الحمراء، والدخول في صفقة تبادلية مع نادي مصر المقاصة.

كان مسئولو النادي الأهلي ، قد نجحوا في الحصول على خدمات هشام محمد، مقابل إستعارة الثنائي جون أنطوي و ميدو جابر، بالإضافة إلي 6 ملايين جنية ، ولم يتبقي من الاتفاق سوي إستعارة ميدو جابر ولكن اللاعب رفض تماما الرحيل من النادي الأهلي.

واجتمع اللاعب بعصام سراج ، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، صباح اليوم، بمقر النادي قبل بدء التدريبات، ليبلغه بتمسكه بالبقاء في صفوف الفريق، مشيراً إلي أنه ضحي بالعديد من الصفقات المغرية من أجل الانضمام إلي القلعة الحمراء.

وقال “جابر” لمصدر مقرب منه، ” إنه لم يقبل على الإطلاق أن يرحل من النادي بهذا الشكل، وإنه يريد البقاء وإذا رحل سيرحل بعرض خارجي وليس محلي وفي صفقة تبادلية”.

يذكر أن ميدو جابر لم يشارك بصفة أساسية مع الفريق في المباريات ، منذ قدومه من مصر المقاصة مطلع الموسم الماضي.