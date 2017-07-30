مؤمن زكريا يعقد جلسة مع البدري لإقناعه بالرحيل

حرص مؤمن زكريا ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع حسام البدري، المدير الفني للفريق، من أجل اقناعه بالرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الحالية.

زكريا قد تلقي عرض من نادي الفيصلي السعودي، منذ يومين، طالب اللاعب مسئولو النادي السعودي بضرورة إرسال عرض رسمي لإدارة النادي الأهلي، من أجل استمرار الصفقو.

وكان البدري قد صرح مؤخراً ، أنه لم يوافق على رحيل أي لاعب من القوام الأساسي للفريق، مشيراً إلي أن الفريق مقبل على مباريات هامة الفترة المقبلة، منها نصف نهائي البطولة العربية و كأس مصر، بالإضافة إلي ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، أمام الترجي التونسي، في منتصف شهر سبتمبر.

ويحاول مؤمن زكريا، الضغط على البدري من أجل الموافقة على رحيله وتأمين مستقبل أسرته، لاسيما وأن اللاعب سوف يحصل على مبلغ مالي كبير نظير انضمامه إلي النادي السعودي.

ويستعد الأهلي لمباراة نصف نهائي البطولة العربية، التي لم يتم الافصاح عن طرفها الثاني حتي الآن.