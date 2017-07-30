مدافع سموحة على أعتاب الأهلي

رصد النادي الأهلي 4 مليون جنيه، من أجل ضم محمود عزت مدافع سموحة، وذلك في فترة الانتقالات الصيفية، وخاصة أن النادي الأهلي يعاني من بعض الاهتزاز بسبب غياب أحمد حجازي والذي انتقل ويست بروميتش على سبيل الإعارة لمدة موسم، بالإضافة إلى قلة عدد المدافعين في النادي، حيث يمتلك النادي ثلاث مدافعين فقط سعد سمير، ورامي ربيعة، ومحمد نجيب.

عرض مغري من الأهلي لسموحة لضم مدافع الفريق

يذكر أن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي، قد أعلن عن رفضه انتقال أحمد حجازي للنادي الإنجليزي، في ظل عدم وجود دفاع قوي داخل النادي، ولكن رغبة اللاعب هي التي حسمت انتقاله للدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى العرض المادي التي استفاد به إدارة القاعة الحمراء، حيث انتقل إلى نادي ويست بروميتش مقابل مليون جنيه إسترليني.

حسام البدري يطلب هذا اللاعب

جدير بالذكر أن محمود عزت لم يتواجد مع فريق سموحة في الفترة السابقة، نظرا لإصابته بقطع في الرباط الصليبي، ويجرى بعض التدريبات التأهيلية من أجل المشاركة في الماراثون القادم، وبالرغم من الإصابة التي لحقت بالاعب إلا أن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي طلب من إدارة القلعة الحمراء التعاقد مع اللاعب.