عامر حسين يكشف عن ملعب مباراة المصري والزمالك بكأس مصر

أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن الملعب الأقرب لاستضافة مباراة المصري البورسعيدي والزمالك، هو ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقال حسين خلال تصريحاته لبرنامج ” ملعب ميجا اف ام” الإذاعي، ” إنه تم اختيار ملعب برج العرب كبديل لمبعب الإسكندرية، إذا تم رفض خوض اللقاء عليه من قبل الآمن بعد احداث مباراة الزمالك و أهلي طرابلس الليبي ي دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

كانتت جماهير الزمالك قد حطمت مقاعد ستاد برج العرب بالإسكندرية، بعد هزيمة فريقها من أهلي طرابلس الليبي وتوديع البطولة الإفريقية.

وأضاف رئيس لجنة المسابقات، ” نتمني أن يعفو الآمن عن ستاد برج العرب، لتقام مباراة المصري والزمالك عليه ، بدلًا من ملعب الإسكندرية الذي لم يعد جاهزا لاستقبال أي مباريات أخري بعد انتهاء البطولة العربية”.

ويواجه الزمالك نظيره المصري البور سعيدي، يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، على أن تقام المباراة النهائية للبطولة يوم 15 من نفس الشهر بناءاً على تعليمات الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، حتي لا يتعارض مع معسكر المنتخب استعدادا لمواجهة أوغندا لنصفيات كأس العالم 2018.