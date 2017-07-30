حقيقة رحيل محمد إبراهيم عن القلعة البيضاء

رفض لاعب نادي الزمالك محمد إبراهيم، رحيله عن القلعة البيضاء عن طريق المقايضة بين نادي الزمالك ونادي آخر.

محمد إبراهيم يعلن عن شرطه للرحيل من نادي الزمالك

وأشار محمد إبراهيم، إنه إذا رغب إدارة نادي الزمالك رحيلي، تقوم بتسليمي الاستغناء الخاص بي، دون أي مقايضة بنادي آخر.

محمد إبراهيم نجم الزمالك وحقيقة رحيله

وعلى جانب آخر، يعقد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، اجتماعا مع المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك طارق يحيي، وفاروق جعفر مستشار المجلس للأمور الفنية، لحسم قائمة الراحلين عن نادي الزمالك، بجانب استعدادات فريق الكرة لمواجهة نادي المصري في كأس مصر.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك، قد فاز أمس على النصر السعودي بهدفين مقابل هدف واحد، في ختام الجولة الثالثة والأخيرة في البطولة العربية والتي تقام في مصر من 22 يوليو وحتى 6 أغسطس، وعدم صعود الفريقان إلى قبل النهائي.

يذكر أن نادي الزمالك قد نجح في الحصول على توقيع الكونغولي كاسونجون والغاني أشيمبونج، صلاح عاشور، وأحمد داوودا، وعودة حازم إمام من الإعارة من نادي الاتحاد السكندري، بالإضافة إلى إبراهيم عبد الخالق، ويوسف أوباما.