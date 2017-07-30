المسابقات تكشف سبب تعديل موعد نصف نهائي البطولة العربية

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن سبب تعديل موعد مباراتي الدور نصف النهائي من البطولة العربية، وإقامتهم على مبارتين بدلًا من مباراة واحدة.

وقال حسين خلال تصريحاته عبر برنامج “ملعب ميجا إف ام” الإذاعي، ” إن مباراتي الدور قبل النهائي من البطولة كان محدد لهم في يوم واحد، ولكن تم تعديل موعدهم تحسباً لتأهل الأهلي والزمالك معاً إلي الدور نصف النهائي، وبذلك من الصعب أن يستطيع الآمن تأمين جماهير الفريقين معاً في نفس اليوم، لاسيما وأن المباراتين ستقام على ملعب الإسكندرية.

وأوضح الآمن صعوبة تأمينه للمباراتين لاسيما في حضور الجماهير، مما دفعنا لتعديل موعد المباراتين وإقامتهما على يومين الأربعاء والخميس المقبلين.

يذكر أن الأهلي قد تأهل إلي الدور نصف النهائي من البطولة بعد تغلبه على نظيره نصر حسين داي الجزائري، في المباراة التي جمعت بينهما أمس ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة العربية، فيما ودع الزمالك البطولة بالرغم من فوزه على النصر السعودي بهدفين مقابل هدف أيضا.