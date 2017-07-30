الاتفاق السعودي يقدم عرض لضم نجم الأهلي

طالب مسئولو نادي الاتفاق السعودي، من إدارة النادي الأهلي، بالتعاقد مع مهاجم فريق الكرة الأول “جونيور أجاي”، وذلك بعد ظهوره بمستوى جيد خلال المباريات السابقة مع النادي الأهلي.

حقيقة ضم أجاي للفريق السعودي

وأوضحت الصحيفة السعودية، أن نادي السعودي، أرسب بالفعل فاكساً للنادي الأهلي في محاولة لضم الأهلي، وذلك بعد إعجاب المدير الفني المدرب الصربي ميودراج بسيتش، بإمكانيات ومهارات اللاعب، في مباراة الأهلي أمام نظيره السعودي والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد.

الاتفاق السعودي يحاول ضم أجاي

يذكر أن المدير الفني للنادي الأهلي حسام البدري، قد أعلن عدم التفريط في أي لاعب من النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، وخاصة لمشاركة الفريق في أكثر من مسابقة، حيث يشارك الفريق في البطولة العربية والتي تقام الآن في مصر، ولقربه من الحصول على هذه البطولة، بالإضافة إلى مشاركة الفريق في كأس مصر، وتأهل الفريق أيضاً من دوري المجموعات في بطولة أفريقيا.

ومن ناحية آخرى، قال أحمد أيوب المدرب العام للنادي الأهلي، إن هدف فريقه الحصول على البطولة العربية من أجل إسعاد الجماهير.