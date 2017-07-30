نجم برشلونة قد يزامل حجازي في وست بروميتش.. تعرف على التفاصيل

اقترب مسئولو نادي وست بروميتش الإنجليزي، والذي يلعب في صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، من الحصول على توقيع الدولي البلجيكي توماس فيرمالين، مدافع الفريق الإنجليزي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

نجم برشلونة يقترب من ضم نادي وست بروميتش

ومن المقرر أن يرسل مسئولو النادي الإنجليزي، عرضا رسميا لإدارة نادي وست بروميتش ، ليزامل أحمد حجازي في الفريق لاسيما وأن الفريق يعاني كثيراً في خط الدفاع.

المدير الفني نادي وست بروميتش يطلب بضم هذا اللاعب من أجل حجازي

وقالت شبكة سكاي سبورتس، إن توني بوليس، المدير الفني لفريق وست بروميتش، يرغب في لاعب يرافق حجازي في خط الدفاع ، واستقر على ختيار على فيرمالين ، بعد تألقه مع روما الإيطالي الموسم الماضي.

كان توماس فيرمالين، قد انضم إلي روما الإيطالي علي سبيل الإعارة لمدة موسم قادماً من برشلونة الإسباني، ولكنه لم يشارك في المباريات بشكل أساسي بسبب تعرضة لقطع في الرباط الصليبي.

يذكر أن حجازي، انضم لصفوف وست بروميتش على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مقابل مليون جنية إسترليني، مع أحقيه الشراء، وتألق بشكل كبير مع الفريق في جميع المباريات التي شارك فيها حتي الآن.