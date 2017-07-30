حمادة صدقي يظهر في التتش..تعرف على التفاصيل

حرص حمادة صدقي، المدير الفني لمنتخب المحليين، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي أقيم عصر اليوم، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

تعرف على سبب ظهور حمادة صدقي في الأهلي

وحضر صدقي مران الأهلي، من أجل استقطاب ثلاثة لاعبين من الفريق الأحمر، للانضمام إلي معسكر منتخب المحليين، قبل مواجهة المنتخب المغربي أحد أيام 13 و 18 أغسطس المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2018.

حمادة صدقي في الأهلي

كان حمادة صدقي قد تولي ، منصب المدير الفني للمنتخب المحلي، خلفاً لهاني رمزي ، الذي تقدم باستقالته من قيادة المنتخب، بسبب أزمته مع مسئولو اتحاد الكرة.

ومن المقرر أن يعقد صدقي اجتماعا مع مجدي عبد الغني و حازم إمام، اعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، من أجل وضع الخطة الاخيرة لبرنامج المنتخب قبل مواجهة المغرب الحاسمة، وأبلاغه باللاعبين الذي يرغب في ضمهم من الأندية ، بعد رفض بعض الأندية التفريط في اللاعبين بداعي الاستعدادا للموسم الجديد.

يذكر ان معسكر منتخب المحليين سينطلق يوم الأحد المقبل، بقيادة صدقي صبحي وهشام عبد المنعم مدربا عاما، و خالد مصطفي مدربا لحراسة المرمي.