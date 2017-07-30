شريف إكرامي ينفي إحالته للتحقيق ويوجه رسالة للصحفيين

علق شريف إكرامي ، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الأخبار المنتشرة على المواقع بشأن إحالته للتحقيق من قبل مجلس إدارة القلعة الحمراء.

حقيقة إحالة شريف إكرامي للتحقيق

كانت قد ترددت أنباء خلال الساعات الماضية، تفيد بإحالة حارس الفريق، إلي التحقيق بسبب تصريحاته في حوار صحفي عن الاحداث السياسية والأوضاع التي تشهدها البلاد”.

إكرامي يوضح حقيقة إحالته للتحقيق

وعلى الفور نفي شريف إكرامي، إحالته للتحقيق ، وذلك عبر حسابه الشخص على “تويتر” قائلًا: ” مرة أخري أرجو من الأخوة الصحفيين تحري الدقة فيما يتم تداوله عني من أخبار لأنه بصراحة خبر العقوبة والتحقيق مضحك شوبة”.

ويستأنف الفريق الأول بكرة القدم بالأهلي، تدريباته اليوم ، استعدادا لمباراة الدور قبل النهائي من البطولة العربية، والذي لم يتحدد طرفها حتى الآن.

ومن المقرر أن يعقد المكتب التنفيذي للبطولة ، مؤتمرا صحفيا غداً الأثنين، ليعلن فيه عن قرعة مباريات الدور نصف النهائي من البطولة العربية.

يذكر أن الأهلي قد تأهل إلي الدور نصف النهائي، بعد تغلبه على نصر حسين داي، بهدفين مقابل هدف.