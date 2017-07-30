سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة إحالة حارس الأهلي للتحقيق

نفى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ما تردد من أنباء عن إحالة شريف إكرامي حارس مرمي الفريق الأحمر إلي التحقيق.

إحالة إكرامي للتحقيق..تعرف على الحقيقة الكاملة

كانت قد ترددت أنباء خلال الساعات الماضية، تفيد بإحالة حارس الفريق، إلي التحقيق بسبب تصريحاته في حوار صحفي عن الاحداث السياسية والأوضاع التي تشهدها البلاد”.

سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة إحالة إكرامي للتحقيق

وقال عبد الحفيظ، ” جميع الأخبار التي تردد في الساعات الماضية، عن إحالة الحارس إلي التحقيق من قبل مجلس إدارة النادي، غير صحيحة بالمرة، ولم أقرأ للحارس أي حوار صحفي تحدث من خلاله عن الأزمة السياسية في مصر”.

وأضاف مدير الكرة بالأهلي، ” الحارس منتظم في عمله، وسيخوض مران الفريق اليوم، بدون أي مشاكل”.

ويستأنف الفريق الأول بكرة القدم بالأهلي، تدريباته اليوم ، استعدادا لمباراة الدور قبل النهائي من البطولة العربية، والذي لم يتحدد طرفها حتى الآن.

ومن المقرر أن يعقد المكتب التنفيذي للبطولة ، مؤتمرا صحفيا غداً الأثنين، ليعلن فيه عن قرعة مباريات الدور نصف النهائي من البطولة العربية.

يذكر أن الأهلي قد تأهل إلي الدور نصف النهائي، بعد تغلبه على نصر حسين داي، بهدفين مقابل هدف.