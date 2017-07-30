أحرز نادي ويست بروميتش، أول هدف في المباراة التي تجمعه مع نظيره بريستول روفرز، بلمسة سحرية من لاعب المنتخب الوطني والمنضم حديثا من نادي الأهلي أحمد حجازي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

حجازي يتألق ويست بروميتش

وتألق أحمد حجازي ، في الفترة السابقة مع فريقه الإنجليزي ويست بروميتش، وشارك مع الفريق أساسي في عدة مباريات، ويعتمد علي المدير الفني توني بوليس.

وأشاد المدير الفني توني بوليس، باللاعب المصري أحمد حجازي، قائلا في إحدى تصريحاته الصحفية،إن أحمد حجازي إضافة قوية للفريق، نحن سعداء بإنضمامه لنا.

مباراة ويست بروميتش و بريستول روفرز

يذكر أن المدير الفني لويست بروميتش، توني بوليس، أعلن عن تشكيلة فريقه استعدادا لمواجهة بريستول روفرز، وذل ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، حيث تواجد أحمد حجازي في التشيلة الأساسية وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

وجاء تشكيل ويست بروميتش كالتالي :

حراسة المرمى : فوستر

خط الدفاع : داوسون – إيفانز – أحمد حجازي – برانت

خط الوسط : ليفر مور – فيلد – فيليبس – الشاذلي

خط الهجوم : رودريجيز – روندون.