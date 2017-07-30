عامر حسين يوضح ملعب الأهلي في قبل نهائي البطولة العربية

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، وعضو اللجنة المنظمة للبطولة العربية، عن الملعب الذي سيستضيف مباراة الأهلي في قبل نهائي البطولة العربية.

تعرف على ملعب الأهلي في البطولة العربية

وأشار عامر حسين، أن ملعب برج العرب هو الذي سيستضيف مباريات الأهلي القادمة في البطولة العربية والتي تقام في مصر في المدة من 22 يوليو وحتى 6 أغسطس.

ونمكن الأهلي من التأهل للدور قبل النهائي للبطولة، بعدما جمع 6 نقاط من فوزين وهزيمة في المجموعة الأولى، ليصح أفضل فريق يحصد نقاطا في المركز الثاني بالمجموعات الثلاث.

تصريحات هامة من عامر حسين بشأن ملاعب البطولة العربية

وأوضح حسين ، ان ملعب برج العرب سيستضيف لقاء الأهلي في نصف النهائي، بينما سيقام اللقاء الآخر على ستاد الإسكندرية”.

وتقام قرعة الدور نصف النهائي للبطولة الإثنين، علما بأنه تأهل لهذا الدور كل من، الفيصلي الأردني والأهلي من المجموعة الأولى، والفتح الرباطي المغربي من الثانية، والترجي التونسي من الثالثة.

ومن المقرر ان تقام مباراتي الدور قبل النهائي يوم الأربعاء، علما بأن المباراة النهائية ستقام السبت.

وكان الزمالك قد غادر البطولة من الدوري الأول، رغمه حصوله على 4 نقاط، من تعادل أمام الفتح الرباطي المغربي والفوز على النصر السعود، وتلقي الخسارة على يد العهد اللبناني.