مدرب بلجيكي يصل القاهرة للتفاوض بشأن تدريب الزمالك

اقترب مجلس إدارة نادي الزمالك من حسم ملف المدرب المدرب الجديد لفريف الكرة ، بعد دراسة عدد من السير الذاتية لمدربين اجانب لخلافة البرتغالي إيناسيو.

وفي نفس السياق وصل البلجيكي فرانكي فيركواتيرين المدير الفني الأسبق لفريق أندرلخت، إلى القاهرة، للتفاوض مع النادي، بشأن إمكانية تولي مهمة تدريبه الموسم المقبل.

وكان الزمالك فسخ تعاقده مع المدرب البرتغالي أوجستو إيناسيو بالتراضي الأسبوع الماضي، بعد خروج الفريق من البطولة العربية التي تنظمها مصر حاليا، ويتولى طارق يحيى مهمة القيادة الفنية في الوقت الحالي.

وتشير المصادر داخل نادي الزمالك، إلى دخول إدارة النادي الأبيض في مفاوضات جادة مع المدرب البلجيكي “60 عاما” لتولي مهمة تدريب الفريق، حيث عقد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس الإدارة جلسة مع المدير الفني لمناقشة كافة الأمور الخاصة بالتعاقد، على أن يتم عرضها على الإدارة.

وكان يركواتيرين منصب المدرب المساعد (1999-2005) في فريق أندرلخت الذي كان لاعبا بين صفوفه، قبل أن يقود الفريق عامين كمدير فني قاده خلالهم للفوز بالدوري البلجيكي مرتين، ومرتين للسوبر المحلي.

وقاد يركواتيرين منتخب بلجيكا عام 2009 ونادي جنك الذي توج معه بالدوري البلجيكي مرتين، ومرة للسوبر المحلي، كما درب الجزيرة الاماراتي وسبورتنج لشبونة البرتغالي، وكانت آخر تجاربه مع فريق كريليا سوفيتوف الذي صعد به للدوري الروسي 2014-2015.