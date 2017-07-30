فحص طبي لعمرو السولية على هامش مران الأهلي

يخضع عمرو السولية، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي على هامش مران الفريق المسائي اليوم الأحد، لتحديد موقفه من المشاركة في المران الجماعي.

ويعاني السولية من كدمة في الركبة أبعدته عن المشاركة في مباراة «نصر حسين داي» الجزائري، ضمن الجولة الأخيرة بدور المجموعات من البطولة العربية.

من جانبه، قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن اللاعب حالته مطمئنة بشكل كبير، حيث استجاب للبرنامج التأهيلي الذي خضع لتنفيذه في الأيام الماضية.

وعلى صعيد نشاط فريق الكرة، فمن المفرر أن يستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم الأحد، استعدادا لمباراة نصف نهائي البطولة العربية، بعد تأهله عقب الفوز على نصر حسيين داي الجزائري بهدفين مقابل هدف.

وفي سياق آخر

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة المهندس محمود طاهر، اجتماعه في الرابعة عصر غدٍ الاثنين، بمقر النادي بالجزيرة؛ لمناقشة العديد من الملفات والقرارات المهمة.

و يأتي في مقدمة جدول الأعمال؛ اعتماد اللائحة الخاصة بالنادي، تمهيدًا لطبعها وتوزيعها على الأعضاء، قبل التصويت عليها في الجمعية الخاصة المحدد لها يومي 25 و26 أغسطس المقبل بمقر النادي بالجزيرة وفرع مدينة نصر.

ومن جانبه يقرر المجلس تفويض عماد وحيد، عضو مجلس الإدارة، لحضور الجمعية العمومية لاتحاد تنس الطاولة المقرر لها يوم 27 أغسطس المقبل.