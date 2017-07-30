غدا.. اجتماع في الأهلي لمناقشة عدد من الملفات الهامة

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة المهندس محمود طاهر، اجتماعه في الرابعة عصر غدٍ الاثنين، بمقر النادي بالجزيرة؛ لمناقشة العديد من الملفات والقرارات المهمة.

و يأتي في مقدمة جدول الأعمال؛ اعتماد اللائحة الخاصة بالنادي، تمهيدًا لطبعها وتوزيعها على الأعضاء، قبل التصويت عليها في الجمعية الخاصة المحدد لها يومي 25 و26 أغسطس المقبل بمقر النادي بالجزيرة وفرع مدينة نصر.

ومن جانبه يقرر المجلس تفويض عماد وحيد، عضو مجلس الإدارة، لحضور الجمعية العمومية لاتحاد تنس الطاولة المقرر لها يوم 27 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع مناقشة ملف التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 22 يونيو الماضي، وكذلك التصديق على توصيات المكتب التنفيذي المنعقد بتاريخ 11 يوليو، والذي يتضمن تشكيل الأجهزة الفنية لفرق الناشئين والناشئات للتنس، واعتماد تشكيل أكاديميات الألعاب الجماعية.

وعلى صعيد نشاط فريق الكرة، فمن المفرر أن يستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم الأحد، استعدادا لمباراة نصف نهائي البطولة العربية، بعد تأهله عقب الفوز على نصر حسيين داي الجزائري بهدفين مقابل هدف.