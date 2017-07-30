تعديل موعد لقاء الزمالك والمصري بالكأس

أعلنت لجنة، مساء اليوم الأحد، المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، تقديم مباراة الزمالك والمصري في نصف نهائي كأس مصر لمدة 24 ساعة.

وقرر اللجنة إقامة المباراة يوم 8 أغسطس بدلاً من يوم 9 أغسطس، وذلك بعد خروج الزمالك من البطولة العربية.

و من جانبه أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، أن الزمالك أصبح أمامه فرصة لإراحة لاعبيه والاستعداد للقاء المصري، فضلا عن إعطاء فرصة لمنتخب المحليين لضم لاعبيه قبل مواجهة المغرب في تصفيات أمم أفريقيا.

وينتظر منتخب المحليين مباراة هامة أمام نظيره المغربي يومي 13 و18 أغسطس المقبل، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للمحليين بكينيا.

ونتظر لجنة المسابقات موافقة الأمانة العامة للقوات المسلحة على إقامة اللقاء على ستاد برج العرب.

وفي حالة رفض الأمانة العامة إقامة اللقاء في برج العرب، سيتم نقله إلى ستاد الإسكندرية.

وودع الزمالك دوري ابطال أفريقيا على يد أهلي طرابلس الليبي كما أنه خسر لقب الدوري لصالح غريمه التقليدي الأهلي وأنهى الموسم في المركز الثالث ببطولة الدوري بعد أن نجح مصر المقاصة في خطف المركز الثاني.