وادي دجلة يخطف “المحمدي” قبل انتقاله للزمالك

خطف نادي وادي دجلة، اللاعب حسين المحمدي، قبل انتقاله لزمالك، في صفقة لتدعيم صفوف الفريق، الذي يبحث مدربه أحمد حسام ميدو للتواجد وسط الكبار في الموسم المقبل.

وأعلن نادي وادي دجلة تعاقده مع القطري وصاحب الأصول المصرية، والذي خاض تجربه سابقة مع الأهلي والزمالك قبل عدة مواسم.

وفي وقت سابق كان حسين ياسر المحمدي، وصل إلى القاهرة الشهر الجاري، للمطالبة بمستحقاته لدى الزمالك.

وتعاقد وادي دجلة مع اللاعب صاحب الـ 33 عاما لمدة موسم واحد.

يذكر أن المحمدي “33 عاما” غادر الزمالك في 2013 للانتقال لصفوف ليرس البلجيكي المملوك لماجد سامي، مالك وادي دجلة.

وخاض المحمدي تجربة احتراف في الدوري البلجيكي لمدة موسمين، عاد المحمدي للدوري القطري عبر بوابة الوكرة.

وقبل أيام أعلن وادى دجلة، التعاقد أحمد الشناوى لاعب وسط بتروجت السابق في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقد مع الفريق البترولي

كما أعلن وادى دجلة عن اتمام تعاقده مع محمد عبد المنصف حارس مرمى انبي والزمالك الأسبق في صفقة انتقال حر أيضا بعد انتهاء عقد اللاعب مع انبي، بالإضافة لضم أحمد سمير، ظهير أيسر الزمالك، المعار إلى المصري،، فى الوقت الذى وقع فيه أحمد مجدي صانع ألعاب الإنتاج الحربي السابق لدجلة أيضا .