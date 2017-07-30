وافقت الجهات الأمنية، على طلب اللجنة المنظمة للبطولة العربية، بطلب زيادة أعداد الجماهير، في مباريات نصف النهائي، التي ستقام خلال الأيام القليلة المقبلة.

وحصل مسئولو البطولة العربية، على موافقة الأمن بزيادة أعداد الجماهير إلى 25 ألف مشجعًا، في الدور نصف النهائي والنهائي.

الأهلي يحسم تأهله إلى دور الأربعة

كان الفيصلي الأردني والترجي التونسي، والفتح الرباطي المغرب، حسما تأهلهما رسميًا إلى دور الأربعة، كما نجح الأهلي المصري في حجز مقعده في دور قبل النهائي كأحسن ثاني للمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.

ومن المقرر أن يتم إجراء قرعة غدًا الاثنين، لتحديد طرفي مواجهات دور الأربعة.

مصر تستضيف البطولة العربية

تقام البطولة العربية في مصر على ستاد السلام، والجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية، وانطلقت منافسات البطولة يوم 22 يوليو الجاري، ومن المقرر أن تستمر حتى 6 أغسطس المقبل.

وكان الأهلي، نجح في الفوز في اخر لقائين أمام الوحدة الإماراتي بهدفين دون رد، ونصر حسين داي بهدفين مقابل هدف، بعد الخسارة في الجولة الافتتاحية أمام الفيصلي الأردني بهدف نظيف، ومع إخفاق باقي الأندية في المجموعتين الثانية والثالثة، نجح المارد الأحمر في التأهل إلى دور الأربعة كأحسن ثاني في البطولة.