كشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، ان إدارة القلعة الحمراء، والجهاز الفني للفريق الكروي، حسما أمر احتراف الثنائي عمرو جمال، ومؤمن زكريا نجمي المارد الأحمر، خلال الساعات الماضية.

وأكد المصدر، لأخبار الأهلي، أن الجهاز الفني رفض رحيل أي لاعب من صفوف المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة، نظرًا لحاجة الفريق لجهود لاعبيه، خاصة وأن الفريق مقبل على مباراتين هامتين على المستوى المحلي وهي نصف نهائي كأس مصر أمام سموحة، وربع نهائي دوري أبطال افريقيا أمام الترجي التونسي.

عرض احتراف جنوب أفريقي للغزال

كان عمرو جمال، تلقى عرضًا رسميًا من بيدفيست الجنوب أفريقي، للانتقال إلى صفوفه على سبيل الإعارة، وانتظر مهاجم الاهلي عودة حسام البدري المدير الفني من الإجازة التي حصل عليها عقب مواجهة الزمالك في القمة 114، لحسم قرار رحيله، إلا أن البدري رفض التفريط في نجم الفريق.

الفيصلي يفاوض مؤمن زكريا

كما تلقى مؤمن زكريا، لاعب الفريق الكروي الأول، عرضًا من الفيصلي السعودي للانضمام إلى صفوفه، إلا أن قرار الجهاز الفني للأهلي تحت قيادة البدري، لم يختلف كثيرًا عن قرار رحيل الغزال.

ومن المقرر أن ترسل إدارة القلعة الحمراء، ردًا خلال الساعات القليلة المقبلة، لناديي بيدفيست والفيصلي، تخطرهما برفض العرضين.