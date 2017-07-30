تشكيل الكلاسيكو- بنزيما يقود هجوم ريال مدريد.. وبرشلونة بالقوة الضاربة

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، المدير الفني لفريق العاصمة الإسبانية، التشكيلة الأساسية ضد برشلونة، في كأس الدولية للأبطال المقامة في أمريكا الجنوبية

واختار زيدان تشكيل مكون من:

“نافاس ، راموس ، فاران ، كارفاخال ، مارسيلو ، كاسيميرو ، كوفاسيتش ، مودريتش ، اسينسيو ، بيل ، بنزيما”

وتمثل مباراة ريال مدريد وبرشلونة تحديا كبيرا للفريقين اليوم في كأس الدولية للأبطال المقامة في أمريكا الجنوبية قبل مواجهة السوبر الإسباني بينهما حيث يبحث كلا الفريقان لتحقيق الفوز على غريمه التقليدي.

ويأمل الفريق الكتالوني للاستمرار في تحقيق الفوز بعد التفوق في أول مباراتين له بالبطولة أمام يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي ليحصد 6 نقاط كاملة، بينما يبحث الريال عن استفاقة جديدة له في البطولة بعد الخسارة في أول مباراتين على يد مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وأصبح في أسفل ترتيب جدول البطولة الودية.

وعلى الجانب الأخر اختار فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة تشكيل مكون :

”

سيليسن ، بيكي ، اومتيتي ، فيدال ، الابا ، بوسكتس ، راكيتيتش ، انييستا ، ميسي ، نيمار ، سواريز”.