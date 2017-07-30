ايفونا علي أعتاب لوجانو السويسري قادماً من الدوري الصيني

كشفت صحف سويسرية عن أقتراب الجابوني ماليك ايفونا لاعب تيانجين الصيني الحالي، الجابوني ماليك إيفونا، للاختبار في نادي “إف سي لوجانو” السويسري.

وترددت انباء في الأوان الأخيرة عن أقتراب اللاعب من العودة مرة أخري للأهلي خلال الأنتقالات الصيفية.

ووفقا للصحف السويسرية، فأن مسؤولو لوجانو، فتحوا خط المفاوضات مع إدارة النادي الصيني، من أجل ضم اللاعب خلال الفترة المقبلة.

يذكر، أن إيفونا انتقل من الأهلي، في الموسم الماضي 2015/2016، إلى الفريق الصيني مقابل 8 مليون يورو، إلا انه لم ينل الفرصة الكاملة معه ليقرر الرحيل.

وسجل الجابوني ايفونا مع الاهلي 12 هدفا في الموسم في 24 مباراة. خامس أكثر لاعب تسجيلا للأهداف بالدوري بعد حسام باولو ومروان محسن وأحمد رؤوف ونانا بوكو. أكثر لاعب أجنبي يُسجل للأهلي في الموسم الأول له.

وانتقل أيفونا قادما من الوداد للأهلي مقابل 19 مليون و500 ألف جنية لمدة 4 مواسم , ثم ينتقل إلي الفريق تيانجين الصيني في الأنتقالات الشتوية مقابل 7 مليون و700 الف دولار اميركي. وسيحسم 10 % من قيمة الصفقة لصالح نادي الوداد البيضاوي المغربي الذي حمل الوانه ايفونا قبل انتقاله للاهلي بداية الموسم الماضي، و10 % لوكلاء اللاعب، اضافة الى مليون دولار يحصل عليها الاهلي في حال تسجيل ايفونا 15 هدفا مع فريقه الجديد في الموسم الاول