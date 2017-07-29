أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه استبعد تماما حسام حسن، المدير الفني الحالي للمصري البورسعيدي، من حسابته لقيادة الفريق الأول للكرة بالنادي.

وأوضح منصور خلال تصريحات صحفية، إنه لا يرغب في التعاقد مع مدرب مصري لقيادة الفريق، وأن حسام حسن لا يرغب في أن يكون الرجل الثاني على عكس طارق يحيي.

وأضاف رئيس نادي الزمالك، ” لدينا ما يقرب من 8 أسماء مرشحة لتدريب الزمالك، من بينهم أسماء عالمية، ولكن لم يتم الإعلان عنهم الآن ، لحين الاستقرار على الشخص المناسب لقيادة القلعة الحمراء”.

وتابع مرتضي منصور، ” طارق يحيي ابن النادي، ويعمل بأخلاص ولذلك سيبقي في جهاز الزمالك الجديد ، ولن يرحل وسيقوم بأعمال الرجل الثاني في جهاز الفريق”.

يذكر أن المستشار مرتضي منصور، قد فسخ تعاقده مع البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للزمالك، بعد تصريحاته عن إدارة النادي وهجومه على شخص مرتضبي منصور، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة العهد اللبناني والذي خسرها الزمالك بهدف دون رد، وكانت السبب في إقصاء الفريق من البطولة.