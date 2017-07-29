رغم فوزه بثنائية على النصر.. الزمالك يودع البطولة العربية

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تحقيق الفوز على نظيره، النصر السعودي، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة العربية.

بدأ الزمالك بداية قوية ونجح لاعبيه في تهديد مرمي الفريق السعودي أكثر من مرة، ليتقدم حازم إمام بالهدف الأول في الدقيقة الأولي من المباراة، ولم تستمر فرحة لاعبو القلعة البيضاء كثيراً حتي يسجل اللاعب رودريجز هدف التعادل لفريقه بالدقيقة 15 من عمر المباراة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ولم يختلف الوضع كثيراً في الشوط الثاني ، حيث ظل لاعبو الزمالك في اهدار الفرص السهلة خاصة باسم مرسي الذي اهدر أكثر من فرصة، ومع الدقيقة 37 نجح محمود حمدي الونش في تسجيل هدف الفوز للأبيض من رأسية رائعة ، وبعدها حافظ لاعبو الزمالك على تقدمهم إلي نهاية المباراة.

وبالرغم من الفوز إلا أن الزمالك ودع البطولة رسمياً ، بعدما نجح الأهلي في الفوز على نصر حسين داي الجزائري، أمس، بهدفين مقابل هدف، وحسم تأهله إلي الدور نصف النهائي من البطولة العربية كأفضل ثواني المجموعات الثلاث.