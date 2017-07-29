اخبار نادى الزمالك

جماهير الزمالك تتعدي على باسم مرسي بألفاظ خارجة

كتب بكر يحيي
- يوليو 29, 2017 11:14 م
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شنت جماهير نادي الزمالك المتواجدة في مدرجات ملعب الإسكندرية، هجوماً عنيفاً على باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أثناء مباراة فريقهم أمام النصر السعودي، التي تجمع بينهما الآن، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة العربية.

وجاءت هتافات الجماهير كالأتي: ” أرحل ياباسم ، أطلع ياباسم” ، وذلك بعدما تسبب اللاعب في اهدار العديد من الفرصة السهلة التي من الممكن أن تصنع الفارق.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي.
في خط الدفاع: أسامة إبراهيم وشوقي السعيد ومحمود حمدي الونش ومحمد مجدي.
في خط الوسط: إبراهيم عبد الخالق وأحمد توفيق وإبراهيم صلاح وحازم إمام وأحمد رفعت.
في  الهجوم: باسم مرسي.

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باسم مرسي

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بينما يأتي النصر في المركز الأخير برصيد نقطة أيضا، ويحتل الفتح الرباطي المغربي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط ، ويأتي من بعد العهد اللبناني برصيد 4 نقاط أيضا، ويتنافسان على التأهل إلي نصف نهائي البطولة.

 

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