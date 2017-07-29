انفعل طارق يحيي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على لاعبي الفريق الأبيض، بعد اهدار الفرص السهلة امام فريق النصر السعودي، في المباراة المقامة بينهما الآن ، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة العربية.

كان حازم إمام قد تقدم للزمالك بالهدف الأول في مرمي النصر السعودي، بالدقيقة 13 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل للنصر اللاعب رودريجز بالدقيقة 15 من عمر المباراة.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

في خط الدفاع: أسامة إبراهيم وشوقي السعيد ومحمود حمدي الونش ومحمد مجدي.

في خط الوسط: إبراهيم عبد الخالق وأحمد توفيق وإبراهيم صلاح وحازم إمام وأحمد رفعت.

في الهجوم: باسم مرسي.

ويدخل الزمالك هذه المباراة تحصيل حاصل، بعدما فاز الاهلي على نصر حين داي، أمس ، بهدفين مقابل هدف، وتأهل إلي دور نصف النهائي من البطولة العربية، وسيخوضها من أجل الاستعدادا لمواجهة فريق المصري البورسعيدي، في إطار الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بينما يأتي النصر في المركز الأخير برصيد نقطة أيضا، ويحتل الفتح الرباطي المغربي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط ، ويأتي من بعد العهد اللبناني برصيد 4 نقاط أيضا، ويتنافسان على التأهل إلي نصف نهائي البطولة.