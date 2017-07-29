ملخص الأخبار الهامة يوم 29/7/2017

كما عودناكم زوار موقع ” أخبار الأهلي” ، على حصر جميع الأخبار الرياضية الهامة التي حدثت على مدار اليوم، وتسهيلًا منا لحضراتكم ، سواء الأخبار التي تخص فريق الكرة بالأهلي أو الأندية الأخري، نقدم لكم أهم الأخبار التي حدثت يوم 29/7/2017

جماهير الزمالك تتعدي على باسم مرسي بألفاظ خارجة

رغم فوزه بثنائية على النصر.. الزمالك يودع البطولة العربية

طارق يحيي ينفعل على لاعبي الزمالك (فيديو)

بالرغم من تعادله.. الفتح الرباطي يحجز مقعداً في المربع الذهبي للبطولة العربية

متعب يوجه رسالة لجمهور الأهلي.. تعرف عليها

صلاح يحرز الهدف الثالث لليفربول في شباك هيرتا برلين

الليلة.. ريال مدريد و برشلونة في البروفة الأخيرة قبل كأس السوبر

عمرو وردة يودع جماهير باوك عبر “تويتر”

أحمد شوبير يشن هجوم حاد على لاعبي الزمالك

منتخب المحليين يطلب غالي و متعب من الأهلي

مدرب بلجيكي على رأس قائمة لتدريب الزمالك