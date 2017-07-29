بالرغم من تعادله.. الفتح الرباطي يحجز مقعداً في المربع الذهبي للبطولة العربية

نجح فريق الفتح الرباطي المغربي، من حجز مقعده في المربع الذهبي، للبطولة العربية، والتي تسضيفها مصر في الفترة من 23 يوليو حتي 6 أغسطس المقبل، بعد تعادله أمام العهد اللبناني، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة العربية.

تقدم للفتح الرباطي اللاعب سعد الخرصة في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، قبل أن يتعادل للعهد اللبناني اللاعب محمد حيدر في الدقيقة 54 من عمر الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الفتح الرباطي إلي النقطة الخامسة متصدراً المجموعة الثانية، ليتأهل إلي الدور نصف النهائي من البطولة، وينتظر قرعة المربع الذهبي لمعرفة منافسه في الدور نصف النهائي من البطولة.