حرص عماد متعب ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه رسالة خاصة لجمهور القلعة الحمراء، بعد الفوز على نصر حسين داي الجزائري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة العربية.

وكتب متعب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” ، ” ماكنش ينفع نروحكوا زعلانين” في إشارة منه إلي جمهور النادي الأهلي، الذي تواجد في مدرجات ملعب السلام بكثافة كبيرة، وظل يؤازر الفريق إلي نهاية المباراة، وكان عامل أساسي في تحوليل المباراة من هزيمة إلي فوز.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 6 محتلًا المركز الثاني، ليتأهل الأهلي إلي الدور نصف النهائي من البطولة العربية، كأفضل ثواني في المجموعات الثلاث، إلي جانب الفيصلي الأردني و الترجي التونسي، في إنتظار الضلع الأخير من المربع الذهبي والذي سيتحدد غداً عقب مواجهة الفتح الرباطي والعهد اللبناني.

ومن المقرر أن يحصل لاعبو الأهلي على 100 ألف دولار نظير تأهله إلي نف نهائي البطولة العربية، وفقاً للائحة المادية للبطولة.