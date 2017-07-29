نجح النجم المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، الهدف الثالث للريدز في شباك هيرتا برلين، في الدقيقة 65 من عمر المباراة التي تجمع بينهما الآن ودياً ، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

صلاح يتألق مع ليفربول

ويشارك صلاح في معسكراً مغلقاً في ألمانيا ، استعدادا للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج” ، واجه من خلاله العديد من الفريق الكبري.

وسيشارك فريق ليفربول الإنجليزي في بطولة أودي الودية ، التس ضم كلًا من بايرن ميونخ الألماني و أتليتكو مدريد و نابولي الإيطالي.

صلاح أساسي في مباراة ليفربول وهيرتا برلين

ومن المقرر أن يواجه فريق محمد صلاح “الريدز” فريق بايرن ميونخ الألماني في أغسطس المقبل، ومن ثم وبايرن ميونخ الألمانى منتصف الشهر نفسه، فيما يختتم مواجهاته بمباراتي ناديى أتلتيكو مدريد الإسبانى ونابولى الإيطالى.

وكان يورجن كلوب، المدير الفني لليفر قد أعلن التشكيل الرسمي للمباراة ، وشهد جلوس محمد صلاح على دكة البدلاء، فيما شارك بديلًا في الدقيقة 55 من عمر الشوط الثاني من المباراة، ونجح في الوصول إلي المرمي وترجم هذا الوصول إلي هدف.