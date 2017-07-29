الليلة.. ريال مدريد و برشلونة في البروفة الأخيرة قبل كأس السوبر

تتجه انظار عشاق الساحرة المستدير ة اليوم وبالتحديد في تمام الثانية فجراً ، لمتابعة مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، ضمن مباريات كأس الأبطال الدولية.

وتُعد هذه المباراة بمثابة البروفة الأخيرة قبل لقاء كأس السوبر الإسباني المقرر له يوم 13 أغسطس المقبل، والعودة 16 من الشهر ذاته، بالأضافة إل استعداد الفريقين للموسم الجديد من الدوري الإسباني.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

ومن المقرر أن تذاع المباراة على قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري الوحيد في الشرق الأوسط، والحاصلة على البث الحصري لبطولة كأس الأبطال الدولية للأندية الكبري، ومن المقرر أن يعلق على المباراة المعلق سوار الذهب.

البطولة الدولية للأبطال

ويشارك في هذه البطولة جميع الأندية الكبري من مختلف الدوريات الأوروبية، ويشارك فيها 5 أندية من أندي الدوري الأنجليزي وهم : أرسنال- تشيلسي- مانشستر يونايتد وغريمه مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسيبرز، ويشارك من الدوري الأسباني وهم : ريال مدريد و برشلونة، أما من الدوري الأيطالي: يوفنتوس و إيه إس روما وإيه سي ميلان، ويشارك أيضا العملاق البافاري بايرن ميونخ من الدوري الألماني.