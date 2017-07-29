أحمد شوبير يشن هجوم حاد على لاعبي الزمالك

شن الإعلامي أحمد شوبير، هجوم حاد على لاعبي الزمالك، وخاصة بعد الإخفاقات المتتالية في الدوري المصري، ودوري أبطال أفريقيا، وأخيرا البطولة العربية، والتي تقام حاليا في مصر في المدة من 22 يوليو وحتى 6 أغسطس.

هجوم حاد من شوبير على لاعبي الزمالك

وقال شوبير، في تغريده له، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، “فريق الزمالك الحالي أقل من طموح جماهيره الكبيرة”.

واستكمل حديثه، قائلا “نتائج الزمالك والمريخ السوداني والنصر السعودي في البطولة العربية كانت صادمة”.

مستوى باهت من الزمالك في ثلاث بطولات

يذكر أن الزمالك أدى مستوى باهت هذا الموسم، مما أصاب حالة من الإحباط لدى الجماهير البيضاء، ففي الدوري المصري احتل المركز الثالث بعد برصيد 61 نقطة، وفي دوري أبطال أفريقيا لم يستطيع الصعود من دوري المجموعات، حيث احتل المركز الثالث، وفي البطولة العربية، بات أمله في الصعود ضعيفا وخاصة بعد تعادله أمام العهد اللبناني بهدفين لكلا منهما، وخسارته في المباراة الأولى أمام الفتح الرباط المغربي بهدف نظيف.

ومن ناحية آخري، واصل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، هجومه الحاد على الإعلامي أحمد شوبير، حيث صرح رئيس النادي خلال تصريحاته لإحدى القنوات الفضائية، سبق أن كنت سببا في جلوسك بالمنزل لمدة عام كامل، سأقوم بتكرار الأمر، ولن أقوم بعمل مداخلات في برامجك مرة أخرى”.